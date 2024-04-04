В российском регионе диверсант подорвал электроподстанцию

Полиция ищет диверсанта, подорвавшего электроподстанцию в Ленобласти

Полиция разыскивает диверсанта, подорвавшего электроподстанцию в Ленинградской области, в результате чего произошло масштабное отключение электричества. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о диверсии. На камеры видеонаблюдения попал неизвестный, который ночью проник на территорию подстанции на Екатерининском проспекте. Жители рассказали о звуке, похожем на взрыв.

В экстренные службы позвонила женщина и заявила о двух сильных взрывах на улице перед отключением электричества, уточняет Baza.

Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили два поврежденных трансформатора.

В результате диверсии без электричества остались 12 тысяч местных жителей. В компании «Россети Ленэнерго» уточнили, что были обесточены Красногвардейский и Калининский районы, а также Токсово и Новодевяткино. Электроснабжение там было восстановлено ранним утром. В компании пояснили, что причиной отключения в компании стало технологическое нарушение на оборудовании.

3 апреля сообщалось, что в Челябинской области суд приговорил сторонника украинской террористической организации к 12 годам лишения свободы за диверсию. Он решил совершить преступление на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, чтобы приостановить поставки вооружения для нужд специальной военной операции.