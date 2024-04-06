На юго-западе Китая произошло землетрясение

На юго-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Китайский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,9 в провинции Юньнань на юго-западе КНР. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, эпицентр находился на территории городского округа Чжаотун в уезде Лудянь. Очаг залегал на глубине около 10 километров.

Данные о пострадавших или разрушениях в Чжаотуне, население которого составляет примерно 4,8 миллиона человек, не поступали.

Утром в среду, 3 апреля, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 близ Тайваня. Позже специалистами было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 и четыре землетрясения магнитудой до 5,4. Крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуировал заводские площади на острове.