Путин запретил судимым педофилам посещать детские учреждения и площадки

Путин подписал закон, запрещающий судимым педофилам посещать детские учреждения

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий судимым за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории скопления несовершеннолетних. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Данное нововведение дополнит закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

В соответствии с ним, к местам скопления детей, запрещенным для посещения судимым педофилам, относятся образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации, а также организации культуры, предназначенные для детей. Также в перечень входят площадки с использованием открытой плоскостной игровой и детской спортивной инфраструктур.

Исключением являются случаи, когда поднадзорное лицо появляется в указанных местах, сопровождая собственного ребенка, в том числе для представления интересов несовершеннолетнего.

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