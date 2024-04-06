В России заявили о преодолении зависимости от отдыха за рубежом

Чернышенко: россияне преодолели зависимость от отдыха за границей

Вернулся престиж внутреннего туризма, россияне преодолели зависимость от отдыха за рубежом. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по развитию туризма в Кемеровской области, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачи усилить внутренний туристический поток до 140 миллионов людей ежегодно к 2030 году.

«В 2023 году внутренний поток превысил допандемийный и достиг 78 миллионов турпоездок, что на 21 процент больше, чем в прошлом году. Нам, конечно, нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру для того, чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан, которые полюбили отдыхать в нашей стране. Мы сломали туристическую колониальную зависимость и отдыхать в нашей стране стало модно», — заявил Чернышенко.

Политик поручил разработать индекс обеспеченности российских регионов инфраструктурой для туристов. По его мнению, в лидеры роста быстро выйдет Шерегеш, стремясь попасть в пятерку мировых горнолыжных курортов к 2030 году.

В Шерегеше запланировано строительство 37 апарт-комплексов на более чем 7,5 тысячи номеров, термальных бассейнов, магазинов, ресторанов и спа-центров с банными комплексам, общий объем инвестиций составляет более 60 миллиардов рублей.

Ранее генеральный директор курорта Сбера Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян заявил о важности увеличения туристического потока до 350-400 миллионов человек в год. По словам эксперта, важен и культурный код страны, чтобы, прилетая в Россию, туристы встречали супергостеприимных людей.