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18:10, 6 апреля 2024Интернет и СМИ

В США рассказали об усилении огневой мощи России с помощью авиабомб

MWM: авиабомбы ОДАБ-500 увеличили превосходство России перед ВСУ в огневой мощи

Фото: РИА Новости

Российская армия увеличила свою огневую мощь перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) благодаря применению 500-килограммовых фугасных бомб с термобарическими боеголовками ОДАБ-500. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine (MWM).

«Применение [авиабомб ОДАБ-500] (…) в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи», — рассказали авторы материала.

Портал отмечает, что истребители Су-34 армии России применяют ОДАБ-500 против укрепленных позиций украинских войск. Использование этого вида вооружений сделало вылеты Су-34 значительно более опасными при нанесении ударов по укрепленным позициям, в связи с чем растет тревога в западных и украинских СМИ.

Ранее стало известно, что Украина может остаться без помощи США из-за разногласий в Конгрессе. Кроме того, рассмотрение законопроекта о помощи Киеву откладывается из-за давления на спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

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      Виктория Кондратьева
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