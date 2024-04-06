Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за разногласий в Конгрессе

Reuters: Украина может остаться без помощи из-за разногласий в Конгрессе США

Украина может остаться без помощи США из-за разногласий в Конгрессе. О риске остаться без финансирования Киев предупредили журналисты в материале для агентства Reuters.

«Разногласия между республиканцами, которые контролируют Палату представителей США, и угроза отстранения спикера Майка Джонсона от должности, стали элементами давления на него, чтобы он отложил принятие решения по давно ожидаемому законопроекту о помощи Украине, Израилю и другим ключевым союзникам», — отмечается в материале.

Авторы статьи считают, что, поскольку у Украины не хватает вооружения, то ее союзники очень рассчитывают, что после окончания двухнедельных каникул у законодателей Джонсон сможет быстро провести пакет помощи через Палату представителей и Сенат.

Однако, как отмечают обозреватели, представители республиканской партии отказываются от компромисса и требуют уделить внимание обеспечению безопасности американских границ, а также сократить расходы, чтобы компенсировать помощь союзникам Штатов. С этой целью республиканцы желают, чтобы Джонсон подождал, пока не появится закон, который получит поддержку большинства, считают авторы материла.

Для соглашения по вопросу поддержки Киева могут потребоваться месяцы, подчеркнули обозреватели. По их мнению, у Конгресса остается всего несколько продуктивных недель, а затем внимание законодателей будет обращено на предвыборную кампанию.

Ранее предприниматель Илон Макс обвинил США в том, что власти уделяют больше внимания Украине, чем государственной границе. «Столько заботы о границе Украины, а границы США — не существует», — ответил он на слова журналиста Такера Карлсона, который назвал позором, что члены Конгресса США собираются голосовать за выделение новой помощи Киеву, даже не зная, сколько потерь понесли Вооруженные силы Украины в ходе конфликта.

