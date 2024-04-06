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15:37, 6 апреля 2024Россия

Закрытый из-за обстрелов белгородский зоопарк возобновил работу

Закрытый из-за обстрелов ВСУ белгородский зоопарк возобновил работу
СюжетОбстрел Белгорода

Кадр: Telegram-канал «Белгородский зоопарк»

Закрытый из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) белгородский зоопарк возобновил работу. Соответствующий пост появился в Telegram-канале учреждения.

В настоящее время зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 21:00 с закрытием касс на час раньше, говорится в заявлении. В свою очередь, его сотрудники призвали посетителей не забывать об опасности.

«На территории установлены модульные укрытия, но мы очень, от всего сердца, надеемся, что они никогда не пригодятся», — отметили они.

В марте при обстреле в зоопарке Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди. Животное во время атаки находилось в уличном вольере и пострадало от кассетных осколков.

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      Карина Черных
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