Закрытый из-за обстрелов белгородский зоопарк возобновил работу

Закрытый из-за обстрелов ВСУ белгородский зоопарк возобновил работу

Закрытый из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) белгородский зоопарк возобновил работу. Соответствующий пост появился в Telegram-канале учреждения.

В настоящее время зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 21:00 с закрытием касс на час раньше, говорится в заявлении. В свою очередь, его сотрудники призвали посетителей не забывать об опасности.

«На территории установлены модульные укрытия, но мы очень, от всего сердца, надеемся, что они никогда не пригодятся», — отметили они.

В марте при обстреле в зоопарке Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди. Животное во время атаки находилось в уличном вольере и пострадало от кассетных осколков.