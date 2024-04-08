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11:23, 8 апреля 2024Экономика

В России раскрыли число самозанятых

ФНС: число самозанятых в России достигло 10 миллионов

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Суммарное число самозанятых в России достигло десяти миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Уточняется, что более половины из них ранее не декларировали свои доходы. «Это новые лица», — пояснили в ведомстве.

Согласно сведениям ФНС, ежедневно в стране самозанятыми становятся более 8,5 тысячи человек. В число наиболее популярных направлений деятельности вошли услуги такси, красоты, перевозки грузов, а также сдача в аренду квартир.

Кроме того, высоким уровнем востребованности у самозанятых в России пользуются ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства и репетиторство. При этом самыми высокооплачиваемыми видами бизнеса у самозанятых являются IT-услуги, маркетинг и реклама, резюмировали в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что на конец 2023 года самозанятыми в России числились в общей сложности более девяти миллионов человек. Он рекомендовал им делать добровольные взносы в Социальный фонд. По его словам, это поможет гражданам обеспечить себя хорошей пенсией.

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      Анатолий Акулов
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