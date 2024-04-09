Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 9 апреля 2024Россия

На Урале пришедшего на свидание гея жестоко избили и поставили «на счетчик»

Е1.ru: в Екатеринбурге двое мужчин жестоко избили пришедшего на свидание гея

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге двое мужчин жестоко избили гея, пришедшего на свидание, и поставили его «на счетчик». Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

По данным издания, в феврале 26-летний горожанин, работающий сборщиком заказов в интернет-магазине, договорился встретиться с неким мужчиной. До этого они общались в группе для интимных знакомств и спустя какое-то время назначили свидание возле торгово-развлекательного центра «Мегаполис».

В указанное время представитель ЛГБТК-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) заехал на парковку у ТРЦ, однако там его поджидали два незнакомца, у одного из них при себе был нож. Злоумышленники уселись в машину к пострадавшему и заставили его ехать на Экспо-бульвар в микрорайоне Новокольцовский. Там грабители избили мужчину и отобрали у него iPhone 14 Pro, а затем потребовали у потерпевшего деньги. В банкомате ВТБ на Прибалтийской улице они сняли с карты жертвы 80 тысяч рублей, а в банкомате «Тинькофф» — еще 25 тысяч.

Затем преступники объявили мужчине, что ставят его на «счетчик». За неразглашение его близким и друзьям сведений о его сексуальной ориентации они запросили еще 120 тысяч рублей. Напуганный мужчина перевел им 50 тысяч рублей. После того как «долг» возрос до 200 тысяч рублей, житель Екатеринбурга пошел в полицию.

Одного из обидчиков мужчины удалось задержать. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана. Он приехал в Россию осенью 2022 года и работал, имея вид на жительство. Задержанный частично признал свою вину, второго нападавшего пока ищут.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о гей-свадьбе чиновника из Самарской области.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Путин внес в Совфед представление о назначении Подносовой главой Верховного суда

      Рыбачка-новичок поймала крупную рыбу и сделала заявку на мировой рекорд

      Кличко назвал Украину заложником республиканцев

      В России захотели повысить пошлины на импортную электронику

      ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС

      Бывший депутат Саамского парламента Норвегии объявлена в розыск в России

      Самолет с пассажирами на борту столкнулся со столбом и выбыл из строя

      Рухнувший в Вязьме мост решили не восстанавливать

      На Урале пришедшего на свидание гея жестоко избили и поставили «на счетчик»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше