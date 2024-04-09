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20:35, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

Немецкая журналистка редакции RT Дагмар Хенн получила временное убежище в России

Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России. С просьбой выдать его выступила редакция RT, в которой работала Хенн.

В феврале журналистка обратилась в полицию Москвы, чтобы получить миграционный документ. 9 апреля ей вручили свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Дагмар Хенн опасалась за свою жизнь в Германии

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Журналистка приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке. Она также была одной из авторов книги «Честный Донбасс». Хенн освещала события специальной военной операции (СВО), а также ставила под сомнение официальную версию Германии о событиях.

«Она не боялась ставить под сомнение официальную версию ФРГ о спецоперации и фейки о Буче. За это в Германии ее могли осудить якобы за публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений», — сообщили в МВД России.

В Германии в отношении Хенн возбуждено уголовное дело. Власти обвинили ее в публикации материалов с закрытого судебного заседания по делу другой журналистки из ФРГ — Алины Липп. Ее обвиняли в «поощрении и одобрении преступных действий» против Украины.

Алина Липп переехала в Россию из-за травли за освещение СВО

Журналистке Липп в Германии грозит до трех лет лишения свободы. В июне 2022 года у нее заблокировали кошелек в платежной системе PayPal вместе с находящимися там деньгами, затем ей пришло оповещение из банка, что ее счет и счет ее отца будут заблокированы. После этого часть средств со счетов изъяли в пользу государства.

Алина Липп

Алина Липп

Кадр: Первый канал

Журналистка обвиняла Вооруженные силы Украины (ВСУ) в совершении военных преступлений и рассказывала, что они «обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища».

Кроме того, по мнению Липп, спецоперация на Украине расколола общество Германии. Она отмечала, что часть немцев выражают поддержку действиям России.

«Я здесь полгода работаю и сама вижу, как нас обстреливает Украина. Я могу в любой момент распрощаться с жизнью. И поэтому я считаю, что это хорошо, что Россия помогает здесь людям», — рассказывала журналистка.

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После обвинений Липп переехала в Россию, где проживает до сих пор. Вскоре к ней переехала и пожилая мать, так как в Германии ее преследовали полицейские. В прошлом году женщине выдали вид на жительство по запросу редакции RT.

Липп отметила, что пока не знает, когда сможет вернуться в Германию, однако она рада, что находится в безопасности вместе с семьей.

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      Маргарита Миронова
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