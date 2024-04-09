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21:34, 9 апреля 2024Бывший СССР

Санду оценила возможность выноса вопроса об объединении с Румынией на референдум

Санду: вопрос об объединении Молдавии и Румынии не будет вынесен на референдум
Майа Санду

Майа Санду. Фото: Francisco J. Olmo / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что на референдум о вступлении республики в Евросоюз не будет дополнительно вынесен вопрос об объединении с Румынией. Об этом она заявила в интервью гагаузскому изданию Nokta.

«Этот референдум о европейской интеграции, вопрос о присоединении [Молдавии] к Румынии не стоит», — уточнила она.

При этом она отметила, что у Кишинева сложились хорошие добрососедские отношения с Бухарестом.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков раскрыл последствия объединения Молдавии и Румынии. Он выразил уверенность в том, что это окажет негативное влияние на Кишинев. Сенатор подчеркнул, что если это произойдет, то Молдавия станет самой бедной провинцией одной из самых небогатых стран Европейского союза.

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      Марина Совина
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