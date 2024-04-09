Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 9 апреля 2024Экономика

Швейцарский банк оспорил компенсации богатейшему человеку Грузии

Credit Suisse оспорил выплату Иванишвили $ 743 млн из-за потери денег

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Сингапурское отделение швейцарского банка Credit Suisse оспорило выплату компенсации Бидзина Иванишвили. Об этом сообщает.

Финансовая организация против перечисления богатейшему человеку Грузии 743 миллионов долларов. Изначально Иванишвили через Апелляционный суд Республики добился выплаты в 926 миллионов долларов, но сумму впоследствии уменьшили с учетом уже перечисленных компенсаций.

Иванишвили потерял часть своего состояния по вине одного из сотрудников банка Патриса Лекодрона, который тайно снимал деньги со счетов клиентов. В 2018 году швейцарский суд признал его виновным в подделке финансовых документов и подписей клиентов банка. Грузинский бизнесмен обвинил Credit Suisse в том, что он не помешал Лекодрону получить доступ к счетам клиентов. При этом юристы организации пытаются добиться уменьшения суммы компенсации, так как считают, что банк добросовестно выполнял обязательства, а сотрудник-мошенник скрывал свои преступления от коллег и начальства.

Бывший премьер-министр Грузии и Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили решил уйти из политики в январе 2021 года. Он опубликовал на сайте движения письмо с объяснениями своего поступка и пообещал, что вернется к обычной жизни. Он отметил, что принял это решение исходя из своего возраста и выразил уверенность, что граждане объективно оценят его поступок. Пост премьер-министра он занимал с октября 2012 по ноябрь 2013 года. С середины 2000-х годов олигарх регулярно попадал в список Forbes как один из богатейших людей планеты.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      В МАГАТЭ прокомментировали атаку дрона на ЗАЭС

      В России выросло производство кормов для животных

      Врач развеял популярный миф о сахарном диабете

      Взрыв с яркой вспышкой напугал жителей российского города и попал на видео

      На Украине обвинили главу врачебной комиссии в коррупции

      В Монголии начали производить уникальное удобрение

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Дипломат назвал сроки одобрения США помощи Украине на 61 миллиард долларов

      Экс-главврач ВСУ ушла с военной службы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше