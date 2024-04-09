Швейцарский банк оспорил компенсации богатейшему человеку Грузии

Credit Suisse оспорил выплату Иванишвили $ 743 млн из-за потери денег

Сингапурское отделение швейцарского банка Credit Suisse оспорило выплату компенсации Бидзина Иванишвили. Об этом сообщает.

Финансовая организация против перечисления богатейшему человеку Грузии 743 миллионов долларов. Изначально Иванишвили через Апелляционный суд Республики добился выплаты в 926 миллионов долларов, но сумму впоследствии уменьшили с учетом уже перечисленных компенсаций.

Иванишвили потерял часть своего состояния по вине одного из сотрудников банка Патриса Лекодрона, который тайно снимал деньги со счетов клиентов. В 2018 году швейцарский суд признал его виновным в подделке финансовых документов и подписей клиентов банка. Грузинский бизнесмен обвинил Credit Suisse в том, что он не помешал Лекодрону получить доступ к счетам клиентов. При этом юристы организации пытаются добиться уменьшения суммы компенсации, так как считают, что банк добросовестно выполнял обязательства, а сотрудник-мошенник скрывал свои преступления от коллег и начальства.

Бывший премьер-министр Грузии и Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили решил уйти из политики в январе 2021 года. Он опубликовал на сайте движения письмо с объяснениями своего поступка и пообещал, что вернется к обычной жизни. Он отметил, что принял это решение исходя из своего возраста и выразил уверенность, что граждане объективно оценят его поступок. Пост премьер-министра он занимал с октября 2012 по ноябрь 2013 года. С середины 2000-х годов олигарх регулярно попадал в список Forbes как один из богатейших людей планеты.