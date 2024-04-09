«Корректное обслуживание». Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать бойцов СВО. Какие услуги им предоставят?

Росавиация рекомендовала аэропортам в приоритете обслуживать военнослужащих СВО

Росавиация направила телеграмму в авиакомпании и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию телеграммы.

В телеграмме, которая подписана руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, в частности, говорится:

Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах Росавиация

Кроме того, Росавиация просит исключить случаи некорректного общения сотрудников с военнослужащими, а также грамотно и достоверно информировать по возникающим вопросам и оказывать содействие на всех этапах перевозки.

Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих-участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи Росавиация

Также авиакомпаниям рекомендовали принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам. При регистрации военнослужащих с ограничениями мобильности в салоне необходимо будет размещать их на наиболее комфортные места, «соблюдая требования безопасности полетов».

Раненого на СВО военного высадили из самолета

29 февраля в Москве высадили из самолета авиакомпании «Победа» раненого на СВО военного, возвращавшегося домой после лечения. Рейс «Москва — Барнаул», которым должен был лететь участник боевых действий, задержали на полтора часа.

Стюардесса заподозрила, что военный курил в туалетной кабине и вызвала полицию. Она почувствовала запах табачного дыма после того, как военнослужащий вышел оттуда. Сам боец рассказал, что не курил в самолете, но сделал это перед посадкой. Сигарет в карманах у мужчины не было, а очевидцы говорили, что от него пахло табаком и до посещения туалета. Несмотря на это, пилот принял решение снять пассажира с рейса из-за нетерпимости к табаку.

Отмечается, что участник СВО провел в московском госпитале три месяца после ранения. Улететь домой он так и не смог. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Позже сообщалось, что снятый с рейса «Победы» военный захотел засудить авиакомпанию.

Боец СВО устроил пьяный дебош на борту самолета

Ранее, 25 февраля, стало известно, что боец специальной военной операции устроил пьяный дебош в самолете.

ЧП произошло на борту лайнера авиакомпании S7 Airlines, следовавшего по маршруту Москва — Якутск. Военнослужащий летел в родной город на побывку. На борту самолета мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять бортпроводников, в том числе используя ненормативную лексику. Стюарды вызвали полицию.

Не снимать солдата с рейса призвали другие пассажиры. «Его дома родные ждут! Мы за него ручаемся!» — утверждали они, заступаясь за мужчину.

Авиакомпании попросили бронировать места для бойцов СВО

В апреле прошлого года Минобороны попросило российских авиаперевозчиков бронировать часть мест на рейсах для участников специальной военной операции на Украине.

Просим предоставить в Росавиацию информацию о номерах рейсов и маршрутах, на которых ваши авиакомпании смогут предоставить брони мест в период летнего сезона 2023 года Росавиация

Помимо этого, ведомство обратилось к перевозчикам с просьбой организовать работу с участниками СВО в аэропортах в приоритетном порядке с оказанием особого внимания военным с ограничениями жизнедеятельности, а также тем, кто следует на лечение или после него.