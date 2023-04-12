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09:29, 12 апреля 2023Путешествия

Российские авиакомпании попросили бронировать места для участников СВО

Минобороны попросило авиакомпании бронировать места для перелетов в отпуск участников СВО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минобороны попросило российских авиаперевозчиков бронировать часть мест на рейсах для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности в среду, 12 апреля, публикуют «Известия» со ссылкой на телеграмму Росавиации главам отечественных авиакомпаний.

Согласно документу, авиакомпании попросили бронировать по пять–шесть мест на рейсах в летний период для перелетов военнослужащих к местам запланированного отпуска. При этом неиспользованная бронь будет автоматически сниматься за 12 часов до отправления самолетов.

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«Просим предоставить в Росавиацию информацию о номерах рейсов и маршрутах, на которых ваши авиакомпании смогут предоставить брони мест в период летнего сезона 2023 года», — говорится в телеграмме.

Кроме того, ведомство обратилось к перевозчикам с просьбой организовать работу с участниками СВО в аэропортах в приоритетном порядке с оказанием особого внимания военным, имеющим ограничения жизнедеятельности, а также тем, кто следует на лечение или после него.

Ранее российским туристам, уставшим от пляжного отдыха, предложили в летний период обратить внимание на Камчатку, Сахалин и Владивосток. Например, недельный тур на Сахалин в период с 16 июня по 25 августа с перелетом, проживанием и трансфером обойдется в 45 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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