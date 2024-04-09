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19:28, 9 апреля 2024Россия

Умер ставший дважды Героем СССР летчик-космонавт

«Роскосмос» сообщил о кончине советского космонавта и дважды Героя СССР Аксенова

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Умер советский летчик-космонавт, дважды Герой СССР Владимир Аксенов. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что космонавт скончался на 90 году жизни. Аксенов был бортинжинером космического корабля «Союз-22» и космического корабля «Союз Т-2». Свой первый полет он совершил в 1976 году.

«От имени госкорпорации "Роскосмос" и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича», — приводит пресс-служба слова главы корпорации Юрия Борисова.

Ранее стало известно о смерти советского космонавта, мирового рекордсмена по длительности космического полета Валерия Полякова. Всего он совершил два космических полета.

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