Умер ставший дважды Героем СССР летчик-космонавт

«Роскосмос» сообщил о кончине советского космонавта и дважды Героя СССР Аксенова

Умер советский летчик-космонавт, дважды Герой СССР Владимир Аксенов. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что космонавт скончался на 90 году жизни. Аксенов был бортинжинером космического корабля «Союз-22» и космического корабля «Союз Т-2». Свой первый полет он совершил в 1976 году.

«От имени госкорпорации "Роскосмос" и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича», — приводит пресс-служба слова главы корпорации Юрия Борисова.

Ранее стало известно о смерти советского космонавта, мирового рекордсмена по длительности космического полета Валерия Полякова. Всего он совершил два космических полета.