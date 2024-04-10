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12:05, 10 апреля 2024Наука и техника

Раскрыт легкий способ управления гневом

Scientific Reports: записывание негативных эмоций на бумаге уменьшает гнев

Фото: Globallookpress.com

Японские ученые раскрыли легкий способ управления гневом, который заключается в том, чтобы записывать свою реакцию на негативный инцидент на листе бумаги, а потом измельчить лист или выкинуть его. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе эксперимента исследователи попросили испытуемых кратко написать свое мнение о важных социальных проблемах, например, о курении в общественных местах. Участникам сообщили, что их сочинение будут оценивать докторанты Университета Нагои. Независимо от того, что написали добровольцы, всем им была поставлена низкая оценка по интеллекту, заинтересованности, дружелюбию, логике и рациональности. Докторанты также сопроводили свою оценку оскорбительными комментариями в духе: «Я не могу поверить, что образованный человек может так думать».

После этого участников попросили написать свои мысли по поводу оценки, сосредоточив внимание на том, что вызвало у них эмоции. Одной группе добровольцев было предложено выбросить написанное в мусор, либо оставить его в папке на своем столе. Во второй группе лист бумаги с написанным либо измельчали, либо клали в пластиковую коробку.

Участников также попросили оценить своей гнев сразу после того, как они прочитали оскорбления, и после того, как они написали ответ. Оказалось, что уровень гнева людей, которые выбросили бумагу в мусорный бак или измельчили ее, вернулся к исходному состоянию после выброса бумаги. При этом уровень гнева уменьшается незначительно, если сохранить написанное.

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      Александр Еникеев
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