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05:02, 10 апреля 2024Мир

Посол призвал США перестать влезать в дела России

Антонов призвал США перестать шельмовать Россию и влезать в ее внутренние дела
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США следует отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела России. Его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

Антонов призвал США перестать шельмовать Россию и влезать в ее внутренние дела. Он подчеркнул, что Москва определится сама, «как ей жить».

«Все это — часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип "разделяй и властвуй"», — отметил он.

Дипломат добавил, что Вашингтону «давно пора отказаться от ханжества» и манипуляций ценностями свободы, права и справедливости. Авторитет США как демократии сильно потускнел, отметил он.

Ранее Антонов заявил о попытке США подсадить союзников на дорогое американское топливо. По его словам, русофобы в США делают все для снижения доходов российского бюджета.

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      Марина Совина
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