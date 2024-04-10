Антонов заявил о попытке США подсадить союзников на дорогое американское топливо

Антонов: США пытаются подсадить союзников на дорогое американское топливо

Вашингтон пытается подсадить союзников и страны глобального Юга на дорогое американское топливо. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарии опубликованы в Telegram-канале миссии.

Как указал дипломат, американские русофобы делают все для снижения доходов российского бюджета, продвигая «энергонезависимость сателлитов». По мнению Антонова, таким образом США пытаются обеспечить конкурентные преимущества для собственных производителей.

«Подсадить союзников и нуждающиеся в углеводородах страны глобального Юга на американское куда более дорогое топливо», — подчеркнул он.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон желает «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2».

