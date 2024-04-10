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08:27, 10 апреля 2024Мир

Госдеп одобрил экстренную продажу Украине военного оборудования

Госдеп одобрил продажу Киеву оборудования на $ 138 млн для ремонта систем ПВО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Reuters

Государственный департамент США одобрил потенциальную экстренную продажу Киеву военного оборудования на сумму 138 миллионов долларов для ремонта ее систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Об этом сообщает The Hill.

«На Украине есть острая необходимость увеличить свои возможности по защите от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских войск», — пишет издание со ссылкой на Госдеп.

В ведомстве объяснили, что названная сумма пойдет на проектирование и интеграцию систем связи, обучение, модернизацию, покупку запчастей и «другую поддержку со стороны США».

Издание Associated Press сообщает, что, по мнению Госдепа, продажа оборудования Украине «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов».

«Украина имеет значение, и исход конфликта на Украине будет иметь глобальные последствия и для нашей национальной безопасности», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее глава Центра глобального взаимодействия при Государственном департаменте США Джеймс Рубин призвал президента Владимира Зеленского делиться с американскими коллегами большей информацией о состоянии конфликта на Украине.

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      Лина Пивоварова
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