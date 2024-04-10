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13:43, 10 апреля 2024Россия

Грузовик с вахтовиками рухнул в карьер в российском регионе и попал на видео

Kras Mash: в карьер в Красноярском крае упала машина с вахтовиками

В поселке Еруда Красноярского края в карьер компании «Полюс» рухнула машина с вахтовиками. Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Kras Mash в Telegram.

На кадрах видно, как автомобиль движется по организованной внутри карьера дороге, но съезжает с нее и, перевернувшись, падает с высоты в несколько метров. В результате машина оказалась серьезно повреждена. Судя по записи, вахтовики ехали на грузовике с прицепом для перевозки людей.

Как пишет издание, в аварии пострадали три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двоих спасти не смогли. По информации канала, возможная причина происшествия — отказ тормозов.

Ранее в Ставропольском крае груженная лесом фура врезалась в молоковоз и протаранила магазин «Магнит». На кадрах с последствиями ДТП видно, что кабина большегруза почти полностью оказалась в здании. Водителя автомобиля спасти не смогли.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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