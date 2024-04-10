МЧС опровергло сообщения об эвакуации населения в ряде регионов России

В МЧС опровергли данные об эвакуации граждан в ряде российских регионов

Распространившийся в сети приказ главы МЧС Александра Куренкова о проведении эвакуационных мероприятий на территории ряда субъектов Российской Федерации является фейковым, сообщили в министерстве.

Необходимость эвакуации объяснялась непростой ситуацией с паводком в Оренбургской области. Утверждалось, что начальникам ГУ МЧС по Омской, Челябинской, Тюменской, Самарской и Курганской областям приказано начать подготовку эвакуационных мероприятий в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью людей. До 11 апреля им требуется доложить о ходе реализации мероприятий. Документ якобы подписан главой МЧС.

МЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале отреагировало на сообщения об эвакуации, назвав их фейком. «Информация о размещении приказа МЧС России о якобы проводимых эвакуационных мероприятиях в субъектах Российской Федерации, в частности в Самарской области, не соответствует действительности», — сказано в заявлении. Кроме того, в региональном МЧС рассказали, что паводковая ситуация в Самарской области налаживается. Еще пять жилых домов и 88 участков освободились от воды.

В Омской области также назвали документ фейковым. За соответствующим комментарием обратился в региональное МЧС портал Om1.ru.

10 апреля глава МЧС России дал высокую оценку проводимым в Тюменской области мероприятиям по подготовке к паводку. Также говорилось о готовности усилить группировку МЧС в регионе при ухудшении паводковой обстановки, об эвакуации жителей речи не шло.

Материалы с опровержением информации о проводимой в ряде регионов эвакуации выпустили ряд российских СМИ — kp.ru, ГТРК Самара, Om1.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

