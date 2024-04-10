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19:08, 10 апреля 2024Экономика

Назван дешевый способ отмыть микроволновку от жира

«БелНовости»: отмыть микроволновку от жира удастся с помощью уксуса и лимона

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Отмыть микроволновую печь от жира удастся с помощью уксуса и лимона. Простой и дешевый способ удалить даже застарелые загрязнения на внутренней поверхности устройства назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что в первую очередь стоит размягчить загрязнения вместо того, чтобы пытаться убрать их сразу с помощью губки и чистящих средств. Они предложили налить в стеклянную посуду воду, добавить в нее две чайных ложки уксуса и два-три ломтика лимона, а затем поставить этот раствор разогреваться в микроволновую печь. После этого, подождав еще около получаса, можно будет начинать протирать внутренние стенки устройства простой губкой без использования чистящих средств, поскольку загрязнения будут удаляться без проблем, заверили эксперты. Кроме того, использование такого метода позволит устранить неприятные запахи.

Ранее эксперты посоветовали мыть окна раствором с добавлением нашатырного спирта, чтобы на них не оставалось разводов.

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      Полина Кислицына
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