Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 10 апреля 2024Экономика

Назван простой способ избавиться от разводов на окнах

«БелНовости»: избавиться от разводов на окнах поможет нашатырный спирт

Фото: Unsplash

Помыть окна без разводов поможет нашатырный спирт. Простой способ эффективно очистить поверхность назвали эксперты издания «БелНовости».

Есть два рецепта моющего средства с нашатырным спиртом. Для приготовления первого нужно развести пять капель спирта в пяти литрах воды. Важно тщательно перемешать смесь. При выборе второго способа необходимо смешать 200 миллилитров воды, 200 миллилитров глицерина и пять миллилитров спирта.

Отмечается, что средство не только поможет устранить загрязнения, но и защитит пластик от напыления и появления наледи.

Ранее эксперты портала рассказали домохозяйкам, как избавить квартиру от плесени. Для этого понадобится обработать зараженную поверхность канцелярским клеем.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      США последний раз запустили ракету Delta IV Heavy

      Пентагон счел удары Украины по энергообъектам России безрезультатными

      В Польше рассказали о новом опасном оружии России

      Пэрис Хилтон в пиджаке с обнажающими грудь вырезами появилась на публике

      Россияне избили до смерти школьного сторожа и попали в колонию спустя 20 лет

      Монсон пожаловался на травлю и проблемы в семье после отказа от гражданства США

      Губернатор Севастополя сообщил о проведении флотом противодиверсионных учений

      В США заявили о снижении числа иностранных наемников на Украине

      Сотрудник музея тайно повесил свою картину в выставочном зале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше