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11:20, 10 апреля 2024Мир

Нынешнее состояние Украины назвали самым слабым с 2022 года

Военный аналитик Музыка: Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года. Нынешнее состояние Украины оценил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, сообщает британское издание inews.

По его словам, Украина сейчас находится в худшем положении с начала специальной военной операции (СВО) России. Он отметил, что ситуация вряд ли улучшится в ближайшие три месяца.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что после того как украинская противовоздушная оборона перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо в зоне СВО и уничтожать солдат Вооруженных сил Украины при каждом их появлении.

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      Семен Александров
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