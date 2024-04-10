Нынешнее состояние Украины назвали самым слабым с 2022 года

Военный аналитик Музыка: Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года

Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года. Нынешнее состояние Украины оценил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, сообщает британское издание inews.

По его словам, Украина сейчас находится в худшем положении с начала специальной военной операции (СВО) России. Он отметил, что ситуация вряд ли улучшится в ближайшие три месяца.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что после того как украинская противовоздушная оборона перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо в зоне СВО и уничтожать солдат Вооруженных сил Украины при каждом их появлении.