В США заявили о полном контроле Россией неба в зоне СВО

Риттер: Россия контролирует небо и уничтожает солдат ВСУ при каждом их появлении

После того как украинская противовоздушная оборона (ПВО) перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо в зоне специальной военной операции (СВО) и уничтожать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при каждом их появлении. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.

По его словам, украинские военные не успевают подтягивать и разворачивать войска и окапываться, подкрепление не успевает добраться до поля боя, а командиры — встретиться для совещания.

Риттер отметил, что Россия контролирует воздух благодаря не только работе планирующих бомб, но и использованию беспилотников. Бывший разведчик отметил, что ВСУ тратили на уничтожение дронов западные ракеты за миллионы долларов, а теперь, когда они закончились, российские дроны поражают стратегические цели, не встречая сопротивления.

Ранее Скотт Риттер озвучил мнение, что Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам.