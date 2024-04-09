Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:46, 9 апреля 2024Мир

В США заявили о полном контроле Россией неба в зоне СВО

Риттер: Россия контролирует небо и уничтожает солдат ВСУ при каждом их появлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

После того как украинская противовоздушная оборона (ПВО) перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо в зоне специальной военной операции (СВО) и уничтожать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при каждом их появлении. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.

По его словам, украинские военные не успевают подтягивать и разворачивать войска и окапываться, подкрепление не успевает добраться до поля боя, а командиры — встретиться для совещания.

Риттер отметил, что Россия контролирует воздух благодаря не только работе планирующих бомб, но и использованию беспилотников. Бывший разведчик отметил, что ВСУ тратили на уничтожение дронов западные ракеты за миллионы долларов, а теперь, когда они закончились, российские дроны поражают стратегические цели, не встречая сопротивления.

Ранее Скотт Риттер озвучил мнение, что Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Корректное обслуживание». Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать бойцов СВО. Какие услуги им предоставят?

      Шестое тело нашли на месте пожара под Москвой

      Россиянам назвали способ получить компенсацию за задержку авиарейса

      В США заявили о полном контроле Россией неба в зоне СВО

      Стала известна доля регулярно откладывающих деньги россиян

      Глава МЧС вылетел в регионы с паводками

      В ЕС придумали способ ограничить поставки нефти и газа из России в обход санкций

      «Лысый из Brazzers» дал совет мужчинам

      В США раскрыли настоящий план Запада на Украине

      Стали известны детали совещаний Зеленского с генералами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше