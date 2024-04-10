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10:20, 10 апреля 2024Бывший СССР

Пашинян призвал не надеяться на Запад

Премьер Армении Пашинян: США и ЕС не решат проблемы Армении

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Reuters

Вашингтон и Брюссель не решат проблемы Армении. Не надеяться на Запад призвал премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Встреча в Брюсселе не была посвящена приезду ЕС и США для решения наших проблем. У нас искусственно или нет создаются ожидания, что какие-то союзники или родственники придут и решат наши проблемы. Нужно зафиксировать и закрепить то, что все наши проблемы должны мы решить», — передаются в публикации слова политика.

Он добавил, что Еревану нужно отказаться от логики вассала, если Армения хочет стать независимым государством.

Ранее Пашинян обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем подписание мирного договора с Азербайджаном. По его словам, страна готова подписать документ на основе согласованных с лидерами Европейского союза принципов.

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      Глеб Палехов
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