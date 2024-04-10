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12:54, 10 апреля 2024Россия

Песков заявил об учете новых регионов России при разрешении конфликта на Украине

Песков: новые регионы России нужно учитывать при разрешении конфликта на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вхождение в состав России новых регионов необходимо всем учитывать при разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что геополитические реалии на Украине на данный момент другие, как и в России.

«Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона. Это необходимо учитывать всем», — добавил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bild об имеющемся у Украины плане нового контрнаступления. «Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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