Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

В Чехове ввели план «Сирена» из-за побега пособника террористов из «Крокуса»

В подмосковном Чехове от сотрудников ФСБ сбежал один из подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» — 47-летний Николай С..

Мужчина на автомобиле пытался скрыться от двух преследовавших его машин силовиков. Момент погони попал на видео, которое опубликовала Baza.

По предварительной информации, в салоне машины он находился не один. Очевидцы сообщали, что во время погони были слышны звуки стрельбы.

Фото: НАК / РИА Новости

Мужчина пытался скрыться на автомобиле Chevrolet Orlando

Вечером во вторник, 9 апреля, силовики преследовали автомобиль Chevrolet Orlando серебристого цвета, которым управлял Николай. Во время попытки сотрудников спецслужб остановить машину мужчина резко сдал назад, сорвав дверь при ударе о столб. Далее он снова оторвался от преследователей, начал отстреливаться и прыгнул с моста через речку Рожайка. После ему удалось скрыться в лесу неподалеку от поселка Мещерское.

Правоохранители выяснили, что автомобиль зарегистрирован на производителя полиэтиленовой пленки. О том, как подозреваемый связан с этой компанией, не сообщается.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Из-за побега подозреваемого в Чехове ввели план «Сирена»

В связи с побегом возможного участника нападения на концертный зал был введен план «Сирена». В 14:45 по московскому времени во все подразделения Росгвардии и МВД в Чеховском районе поступил сигнал об общем сборе. Отмечалось, что мужчина может быть вооружен.

Глава Чехова Михаил Собакин призвал всех соблюдать спокойствие.

«Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен сигнал "Сирена"», — сообщил он.

Градоначальник также отметил, что контролирует ситуацию и будет сообщать новые подробности.

Скрывшегося от ФСБ Николая С. ранее разыскивали

О 47-летнем Николае С. известно, что он житель подмосковного города Королев. По информации Baza, мужчина работает автомехаником. Он разведен с 2011 года, у него есть ребенок.

Как уточняет Telegram-канал, ранее его разыскивали судебные приставы из-за долга по алиментам.

Ранее в ресторане, расположенном в торговом центре «Крокус Сити Молл», нашли записку с угрозой теракта. Отмечается, что адресатом был указан экс-президент США Дональд Трамп. Автор послания заявил, что арендодатели недобросовестно относятся к своим обязанностям и нарушают технику безопасности, подчеркнув вероятность террористического акта в ТЦ «Красногорск Плаза».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».