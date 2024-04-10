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06:14, 11 апреля 2024Мир

Посол Антонов ответил на призыв Пентагона к стратегическому поражению России

Посол Антонов: призыв Пентагона к поражению России чреват рисками эскалации
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Призыв Пентагона к стратегическому поражению России чреват рисками эскалации, заявил посол России в Вашингтон Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипломатического представительства.

Он призвал американскую сторону отказаться от «безответственных заявлений». «Очевидно, что режим Зеленского в агонии», — поведал Антонов.

Ранее помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер призвала преподать урок России в контексте Крыма.

«Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать урок», — заявила она в ответ на вопрос, необходимо ли исключение Крыма из состава России для стратегического поражения страны в конфликте.

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      Марина Совина
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