Российские военные поразили РЛС контрбатарейной борьбы и две станции РЭБ ВСУ

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы на донецком направлении поразили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 10 апреля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы на позициях ВСУ поражены: польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab калибра 155 миллиметров, британская САУ AS-90 Braveheart такого же калибра, 122-миллиметровая САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра и 100-миллиметровая противотанковая пушка «Рапира».

Также на донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, отразив четыре контратаки формирований противника. Отмечается, что в ходе этих боев украинские силы потеряли до 360 солдат, 2 бронетранспортера М113 производства США и 5 автомобилей.

Ранее 10 апреля сообщалось, что осужденного экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили отправить в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщается со ссылкой на его адвоката Александра Молохова. Отмечается, что в конце января в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Гиркина на должность командира взвода.