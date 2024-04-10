Стало известно об обороне ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВСУ постепенно переходят в глухую оборону на купянском направлении

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что военные Вооруженные силы Украины (ВСУ) все реже контратакуют российские силы на купянском направлении. Об этом передает ТАСС.

Марочко подчеркнул, что ВСУ постепенно переходят в глухую оборону на купянском направлении. Украинские военные концентрируются на контрбатарейной борьбе и обороне, отметил он.

По мнению полковника, на этом участке фронта у ВСУ наблюдается нехватка бронетехники, а также личного состава. Кроме того, существуют трудности с подвозом боеприпасов.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ дистанционно минируют участки фронта. В частности, это происходит на сватовско-кременском направлении. Для этого солдаты ВСУ используют советские и зарубежные реактивные системы залпового огня (РСЗО).