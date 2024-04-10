Тарасова оценила работу Баха на посту главы МОК

Тарасова заявила, что Бах плохо справляется с обязанностями президента МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила работу Томаса Баха на посту главы Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит «РБ Спорт».

Тарасова заявила, что Бах плохо справляется с обязанностями президента МОК. «Одни двойные стандарты при нем. А нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас же делают все наоборот», — отметила она.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков обвинил МОК в создании атмосферы стукачества. Так он отреагировал на создание организацией специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских атлетов в СМИ и интернете.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.