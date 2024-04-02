МОК обвинили в создании атмосферы стукачества

Колобков обвинил МОК в создании атмосферы стукачества в мировом спорте

Бывший министр спорта России Павел Колобков раскритиковал действия и высказывания Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит ТАСС.

Колобков обвинил МОК в создании атмосферы повсеместного стукачества в мировом спорте. Он рассказал, что спортсмены за доносы получают льготы, не понимая, что это аморально.

«Некоторым нашим спортсменам не раз направлялись письма с просьбой признать участие государства в какой-нибудь программе, гарантируя им сокращение срока дисквалификации, которой даже не было. То есть по сути угрожали им, если они не будут клеветать на государство», — заявил экс-министр.

Ранее глава МОК Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. В том числе этим занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.