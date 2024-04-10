В двух российских регионах раскрыта занимавшаяся незаконной миграцией ОПГ

СК задержал занимавшихся незаконной миграцией в Брянской и Смоленской областях

В Брянской и Смоленской областях сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Задержаны восемь участников группировки, являющихся жителями двух регионов. В отношении них возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, организованную преступную группировку (ОПГ) создал 30-летний житель Тверской области, являющийся также гражданином Таджикистана. К нему присоединились не менее девяти сообщников. В их числе начальник районного отдела записи актов гражданского состояния. Они на протяжении 2022 года за деньги проводили процедуры фиктивного признания отцовства, для чего фигуранты использовали семерых несовершеннолетних из Брянской области. На основании поддельных документов приезжие из Таджикистана и Узбекистана смогли обзавестись российским гражданством в упрощенном порядке.

Криминальную схему выявили сотрудники уголовного розыска и оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с ФСБ и СК при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Организатор ОПГ и еще один ее участник объявлены в розыск.

10 апреля Центральный суд Твери вынес приговор пятерым местным жителям, наладившим криминальный бизнес по легализации на территории России иностранных граждан. Они получили условное наказание сроком от 1,5 до 3,5 года лишения свободы за организацию канала незаконной миграции. В результате их действий были легализованы свыше 50 иностранцев.