Пятерых россиян осудили условно за незаконную миграцию 50 иностранцев

УФСБ: в Твери суд вынес приговор 5 фигурантам дела о незаконной миграции

Центральный суд Твери вынес приговор пятерым местным жителям, наладившим криминальный бизнес по легализации на территории России иностранных граждан. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Подсудимые получили условное наказание сроком от 1,5 до 3,5 года лишения свободы за организацию канала незаконной миграции. В результате их действий были легализованы свыше 50 иностранцев.

Приговор вступил в законную силу.

10 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов во время празднования Ураза-байрама. Силовики устроили проверку документов у иностранцев на «Таганском ряду». В полиции пояснили, что рейд носил плановый характер.