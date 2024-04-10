В WhatsApp появится новая функция

WABetaInfo: в WhatsApp появится предпросмотр статусов пользователей

В мессенджере WhatsApp станет доступен предпросмотр статусов. О новой функции сообщает портал WABetaInfo.

В сообщении говорится, что в обновлении мессенджера изменится панель, на которой появляются статусы. Теперь пользователь может увидеть, что именно было размещено в них, при этом не переходя в сам статус.

По мнению авторов портала, благодаря этому обновлению использовать мессенджер станет удобнее. Уточняется, что оно будет доступно в будущих версиях приложения.

Ранее сообщалось, что для пользователей устройств на базе операционной системы Android будет доступна новая функция. Отмечалось, что они смогут публиковать статусы продолжительностью до одной минуты вместо 30 секунд.

До этого стало известно, что пользователи WhatsApp смогут упоминать контакты в статусах. По мнению разработчиков, это позволит больше общаться с людьми из списка контактов.