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12:11, 10 апреля 2024Путешествия

Заболевших во время похода на Камчатке туристов эвакуировали на вертолете

Сотрудники МЧС эвакуировали заболевших во время похода на Камчатке туристов

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Спасатели в Камчатском крае эвакуировали на вертолете туристов, заболевших во время похода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС РФ.

«На помощь туристам вылетел вертолет Камчатского авиационного предприятия с сотрудниками Карагинского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и медиками на борту», — заявили сотрудники ведомства.

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Также стало известно, что одновременно с ними из поселка Палана выдвинулась наземная группа спасателей. Их помощь потребовалась бы в том случае, если вертолету не удалось бы приземлиться в месте назначения из-за погодных условий.

«Из-за сложного рельефа и сильного ветра посадить воздушное судно удалось в нескольких километрах от туристов, часть пути спасателям пришлось преодолеть пешком», — говорится в сообщении.

Врачи осмотрели туристов, а работники МЧС помогли им погрузиться в вертолет. Отмечается, что путешественников доставили в районную больницу в поселке Палана.

Зарегистрированная группа из семи лыжников совершала спортивный поход пятой категории сложности из поселка Палана в поселок Ключи. Однако во время движения по маршруту несколько путешественников отравились и были не в состоянии самостоятельно продолжить поход, из-чего запросили эвакуацию.

Ранее пожилой мужчина пошел в туристический поход на Камчатке и не выжил. Инцидент произошел днем 28 марта в районе Мутновской геотермальной электростанции Елизовского района. Во время похода 62-летний турист почувствовал недомогание, спасти его не удалось.

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      Фариза Бацазова
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