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13:09, 29 марта 2024Путешествия

Пожилой турист пошел в поход на Камчатке и не выжил

СК: 62-летний мужчина пошел в туристический поход на Камчатке и не выжил

Фото: Natalia Samokhina / Shutterstock / Fotodom

Пожилой мужчина пошел в туристический поход на Камчатке и не выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.

Инцидент произошел днем 28 марта в районе Мутновской геотермальной электростанции Елизовского района. Во время похода 62-летний турист почувствовал недомогание, спасти его не удалось.

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Следователи организовали проверку обстоятельств случившегося. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее на Камчатке группа российских туристов попала под лавину. Они шли по гребню, но упали из-за сильного порыва ветра, после чего их засыпало снегом. Позже пострадавших эвакуировал вертолет. Двум из них выжить не удалось.

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      Марина Черняк
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