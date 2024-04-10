В Госдуме высказались об идее запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы

Разворотнева: идея запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы странная

Идея запретить должникам по коммуналке получать товары с Wildberries и Ozon довольно странная, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Так в беседе с «Лентой.ру» она о таком способе борьбы с неплательщиками.

Ранее в сети появилась информация, что такой способ борьбы с должниками стали применять в Белоруссии. Об этом сообщила белорусская газета «Дзянніца».

«Идея довольно странная. Почему именно Wildberries и Ozon? А если это жизненно важные товары? Или, например, памперсы», — прокомментировала Разворотнева.

Также депутат отметила, что в России подобная инициатива невозможна.

«Я не понимаю, как в условиях российской правовой системы такие решения могут быть приняты, но они точно не являются адекватными. На самом деле неоднократно коллеги предлагали запретить хотя бы продажу квартир имеющим долги, пока человек их не погасит, или, наоборот, закреплять долги за квартирами. Но Министерство экономического развития и правовики говорят, что это невозможно, потому что сделки отдельно, оплата ЖКХ — отдельно, и нельзя их связывать. Но уж точно связать это все с покупками Wildberries и Ozon — это очень странное решение», — заключила она.

8 апреля стало известно, что у россиян появится возможность отказаться от получения бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ поддержали инициативу по переходу всех регионов страны на электронные платежки. При этом желающие смогут по-прежнему получать бумажное извещение, переход на «цифру» будет возможен только с личного заявления пользователя.