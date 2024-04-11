Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:12, 11 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии

Президент Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США и Германия направили военных в Литву. «В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошел им на пользу, в Литву, в Польшу батальоны», — отметил политик.

Лукашенко выразил обеспокоенность из-за политики польских властей. Он также добавил, что соседи Белоруссии «десятками выбрасывают трупы» мигрантов через границу.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия готова к тому, что Запад планирует направить военных к украинско-белорусской границе. По его словам, он не хотел бы продолжения эскалации ситуации на Украине через поставки оружия и боеприпасов Западом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ России заявила о предотвращении двух терактов. Кто планировал атаки и где их собирались устроить?

      Путин и Лукашенко обсудили Украину

      Евродепутаты устроили демарш из-за Украины

      Путин высказался о конференции по Украине в Швейцарии

      Лукашенко прокомментировал идеи Путина по мирной инициативе с Украиной

      Названо грозящее блогеру Шабутдинову наказание по 73 эпизодам мошенничества

      Глава ФБР заявил о риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта в США

      Лукашенко указал на наличие условий для начала мирных переговоров по Украине

      На Западе заявили об уязвимом положении Украины

      Путин высказался о счастье Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше