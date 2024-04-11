Президент Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США и Германия направили военных в Литву. «В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошел им на пользу, в Литву, в Польшу батальоны», — отметил политик.

Лукашенко выразил обеспокоенность из-за политики польских властей. Он также добавил, что соседи Белоруссии «десятками выбрасывают трупы» мигрантов через границу.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия готова к тому, что Запад планирует направить военных к украинско-белорусской границе. По его словам, он не хотел бы продолжения эскалации ситуации на Украине через поставки оружия и боеприпасов Западом.