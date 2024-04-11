Молдавия призвала Нидерланды передать Украине больше систем ПВО

Президент Молдавии Санду призвала Нидерланды передать Украине больше систем ПВО

Президент Молдавии Майя Санду провела встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и призвала передать Украине больше противовоздушной обороны (ПВО). Об этом политик сообщила на своей странице в социальной сети X.

Санду рассказала, что обсудила с Оллонгрен укрепление оборонного сотрудничества и усиление кибербезопасности. По ее словам, так как крупнейшая электростанция Киевской области Украины «была уничтожена российской ракетой», она заявила об острой необходимости в дополнительных системах ПВО для Украины.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что больше всего Украине сейчас не хватает средств противовоздушной обороны. По его словам, это главная уязвимость украинской армии.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также отмечал, что ВСУ остро нуждаются в системах ПВО. Он заявлял о нехватке ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.