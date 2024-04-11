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18:50, 11 апреля 2024Мир

Небензя призвал Запад готовиться к обсуждению капитуляции Украины

Небензя: Запад должен быть готов к скорому обсуждению капитуляции Украины

Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Запад должен быть готов к тому, что главной темой на конференциях по Украине в ближайшем будущем будет ее безоговорочная капитуляция. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Ранее МИД России заявил о недоверии к Швейцарии как к площадке конференции по Украине из-за ее предвзятого отношения к военному конфликту и открытой поддержки Киева.

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      Елизавета Мытарева
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