Небензя призвал Запад готовиться к обсуждению капитуляции Украины
Небензя: Запад должен быть готов к скорому обсуждению капитуляции Украины
Запад должен быть готов к тому, что главной темой на конференциях по Украине в ближайшем будущем будет ее безоговорочная капитуляция. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
Ранее МИД России заявил о недоверии к Швейцарии как к площадке конференции по Украине из-за ее предвзятого отношения к военному конфликту и открытой поддержки Киева.