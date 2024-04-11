МИД России заявил о недоверии к Швейцарии как к площадке конференции по Украине

МИД России: к Швейцарии не может быть доверия как к площадке диалога по Украине

К Швейцарии не может быть доверия как к площадке диалога по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности», — отметила представитель МИД.

Захарова добавила, что при проукраинской позиции Швейцария не может быть «нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником».

Ранее представитель МИД заявила, что Россия не примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, и назвала запланированную встречу «сходкой» по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.