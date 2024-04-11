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05:40, 11 апреля 2024Мир

Посол высказался о проигрыше США в войне «до последнего украинца»

Антонов: успехи РФ подтверждают проигрыш США в войне «до последнего украинца»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что успехи РФ в зоне специальной военной операции (СВО) подтверждают проигрыш Вашингтона в войне «до последнего украинца». Высказывание дипломата опубликовал Telegram-канал дипмиссии.

Он объяснил, что у США не получилось нанести России стратегическое поражение. «Неудивительно, что в череде слушаний на Капитолии все чаще звучат требования объяснить простым гражданам: каким образом несущие смерть и страдания траты по 80 тысяч долларов в секунду помогают налогоплательщикам», — добавил Антонов.

Ранее помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер призвала преподать урок России в контексте Крымского полуострова. При этом она отметила, что соответствующее решение должна принимать Украина.

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      Маргарита Пименова
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