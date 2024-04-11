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07:31, 11 апреля 2024Бывший СССР

Российские артиллеристы начали мстить ВСУ за погибшего офицера

ВС России артиллерией отомстили за гибели офицера Половодова

Российские артиллеристы из группировки «Восток» начали мстить противнику за гибель офицера пресс-центра Минобороны Евгения Половодова. Об этом сообщает ГТРК «Луганск» в своем Telegram-канале.

На представленном видео видно, как экипаж самоходной артустановки заряжает снаряд, на котором написано «За Евгения Половодова». Уточняется, что выстрел произведен по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часов Яре на кременском направлении.

Половодов погиб, сопровождая группу корреспондентов недалеко от населенного пункта Кременная. ВСУ обстреляли репортеров, после чего пытались добить группу с помощью дрона. Два журналиста получили ранения.

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      Марина Совина
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