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17:24, 11 апреля 2024Ценности

Смокинг станет трендовой женской одеждой в 2024 году

Vogue: смокинг станет трендом для женщин в 2024 году благодаря модным брендам

Фото: Olesia Bilkei / Shutterstock / Fotodom

Один традиционно мужской предмет гардероба станет трендовой женской одеждой в 2024 году благодаря известным брендам. Соответствующий материал публикует испанская версия журнала Vogue.

По словам фэшн-редакторов, осенью и зимой 2024 года особенно актуальным модным изделием будут смокинги. В настоящее время данный вид пиджака презентовали многие марки, включая Nina Ricci, Loewe, Louis Vuitton и Ermanno Scervino.

Отмечается, что изначально предполагавшийся для противоположного пола предмет гардероба стал популярным у девушек, после того как его представил в своих коллекциях в 1960-х годах французский дизайнер Ив Сен-Лоран. «Для женщины смокинг — это необходимая вещь, в которой она всегда будет чувствовать себя свободно, поскольку это стильная одежда, а не модная. Мода эфемерна, а стиль вечен», — заявлял кутюрье.

Ранее в апреле была названа модная замена джинсовым курткам весной 2024 года. Речь идет о бомберах, которые стали одним из основных предметов гардероба на показах по всему миру.

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      Алина Гостева
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