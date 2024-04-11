В Германии придумали способ отправить украинских беженцев служить в ВСУ

Mash: в Германии украинских беженцев вербуют в ВСУ за немецкое гражданство

В Германии украинских беженцев вербуют для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Предлагают вступить в ряды "немецкого добровольческого корпуса" — это часть "Интернационального легиона территориальной обороны Украины". На фронт отправят после спецкурса от американских, польских и местных инструкторов», — уточняет Mash.

За службу в ВСУ, по информации Telegram-канала, обещают получение немецкого гражданства по упрощенной схеме. Однако предоставить его готовы только после завершения конфликта.

Договор с беженцами планируется заключать на 10 месяцев. За службу в украинских городах им предлагают 500 евро в месяц, за нахождение на передовой — 3 тысячи евро.

Ранее стало известно о вербовке в США частными военными компаниями (ЧВК) наркодилеров из американских тюрем. Как рассказали в российской Службе внешней разведки, Соединенные Штаты предлагают представителям наркокартелей принять участие в украинском конфликте.