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10:58, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Германии придумали способ отправить украинских беженцев служить в ВСУ

Mash: в Германии украинских беженцев вербуют в ВСУ за немецкое гражданство

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Германии украинских беженцев вербуют для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Предлагают вступить в ряды "немецкого добровольческого корпуса" — это часть "Интернационального легиона территориальной обороны Украины". На фронт отправят после спецкурса от американских, польских и местных инструкторов», — уточняет Mash.

За службу в ВСУ, по информации Telegram-канала, обещают получение немецкого гражданства по упрощенной схеме. Однако предоставить его готовы только после завершения конфликта.

Договор с беженцами планируется заключать на 10 месяцев. За службу в украинских городах им предлагают 500 евро в месяц, за нахождение на передовой — 3 тысячи евро.

Ранее стало известно о вербовке в США частными военными компаниями (ЧВК) наркодилеров из американских тюрем. Как рассказали в российской Службе внешней разведки, Соединенные Штаты предлагают представителям наркокартелей принять участие в украинском конфликте.

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      Екатерина Грищенко
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