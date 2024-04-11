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10:14, 11 апреля 2024Россия

В России захотели изменить состав автомобильной аптечки

«РГ»: автоаптечку пополнят термоодеяла, хирургические ножницы и загубники

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России может измениться состав автомобильной аптечки — в соответствии с проектом приказа Минздрава ее пополнят изотермическое одеяло, эластичные бинты, хирургические ножницы и загубник для сердечно-легочной реанимации. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что изотермическое одеяло, утвержденное Минздравом, имеет размер 160 на 210 сантиметров, что позволяет полностью обернуть пострадавшего. В упакованном виде его размер составляет 12 на 8 на 2 сантиметра. Несмотря на тонкость, оно способно выдержать большой вес и может использоваться для транспортировки раненых как носилки.

«С помощью такого покрывала можно обеспечить уменьшение теплопотерь у пострадавшего в экстренном случае, таком как дорожно-транспортное происшествие», — рассказал заместитель директора по медицинской части Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин.

Ранее заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Депздрава Москвы, врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин в беседе с «Лентой.ру» назвал алгоритм действий, которые участники дорожного движения должны предпринять при ДТП. По его словам, важно сохранять хладнокровие и действовать быстро и четко, так как нередко из-за эмоциональной реакции на произошедшее очевидцы аварии сами становятся участниками ДТП и получают травмы.

ЖЗЛ
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      Игорь Дмитров
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