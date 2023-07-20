Врач назвал первые действия при аварии с пострадавшими

Врач скорой Курин: став очевидцем ДТП с пострадавшими, важно действовать быстро и четко

Если на ваших глазах случилось ДТП, важно сохранять хладнокровие и действовать быстро и четко, сообщил заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Депздрава Москвы, врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал алгоритм действий, которые участники дорожного движения должны предпринять при ДТП.

Первые действия

Нередко из-за эмоциональной реакции на произошедшее очевидцы аварии сами становятся участниками ДТП и получают травмы, отметил специалист. Поэтому первое, что необходимо сделать — находиться в безопасной зоне, включить «аварийку» и поставить знак, сигнализирующий остальным водителям об опасности.

Если есть пострадавшие, нужно вызвать скорую по номеру «103» или «112». При этом важно правильно отвечать на вопросы диспетчера: максимально точно обозначить место ДТП, количество пострадавших, их пол, предполагаемый возраст, состояние. В случае наличия возгорания, течи масла или зажатого пассажира при обращении в экстренные службы необходимо попросить помощи МЧС.

Оставьте свой номер телефона для оперативной обратной связи. Не уезжайте с места ДТП, пока не приедет бригада скорой помощи Ян Курин реаниматолог

При угрозе возгорания машины пострадавшие должны быть экстренно эвакуированы из автомобиля, подчеркнул специалист. Также он посоветовал не забывать про огнетушители, которые должны быть в каждой машине по технике безопасности. «Если участник ДТП зажат в машине, эвакуация может принести только вред пострадавшему. В случаях, где нет угрозы взрыва машины, лучше дождаться приезда сотрудников МЧС, которые выполнят эти манипуляции профессионально», — поделился реаниматолог.

Правила первой помощи

Чаще всего очевидцы ДТП сталкиваются с различными видами кровотечения. Характер оказания первой помощи зависит от их типа, предупредил медик. Артериальное кровотечение — самое интенсивное, при этом кровь алого цвета, фонтанирующая. Это одно из самых опасных кровотечений, поскольку самое динамичное.

«При артериальном кровотечении необходимо немедленно наложить артериальный жгут, если такого нет, то можно взять ремень, платок, полотенце, и наложить выше места повреждения артерии. Жгут следует туго стягивать, чтобы кровотечение остановилось. Если наложить жгут невозможно, следует с силой прижать пальцем артерию к близлежащей кости. Это, в частности, касается случаев, когда рана расположена на виске, челюсти, на шее, ключице. При повреждении бедренной артерии нужно сдавливать тело не пальцами, а кулаком», — сообщил Курин.

Важно отметить время пережатия артерии Ян Курин реаниматолог

Врач также уточнил, что пережать артерию можно, лишь прижав ее к кости. Если кровотечение происходит из раны средней и нижней трети плеча, предплечья и кисти, прижимают плечевую артерию. Если кровотечение из ран в области плечевого сустава, подмышечной, подключичной области, прижимают подключичную или сонную артерию. Если источник кровотечения на нижних конечностях — бедренную артерию.

Артериальный жгут необходимо накладывать в несколько оборотов, подложив под него марлевые салфетки и вату. О правильном наложении жгута свидетельствует прекращение кровотечения из раны (после первого же тура затянутого жгута). Слабо наложенный жгут только усилит кровотечение, отметил медик.

Весьма обильным, по его словам, может быть и венозное кровотечение. Если кровь темно-красного цвета и поступает из раны медленной либо слабо пульсирующей в такт дыханию струей, у вашего пациента венозное кровотечение. Кровотечение из крупных вен (бедренной, подключичной, яремной) представляет опасность для жизни больного как вследствие быстрой кровопотери, так и возможности воздушной эмболии. Первая помощь при любых венозных кровотечениях предусматривает наложение давящей повязки, холод и возвышенное положение конечности. Остановить венозное кровотечение можно при помощи давящей повязки. При капиллярном кровотечении экстренная остановка не требуется — достаточно наложить повязку из средств автомобильной аптечки.

Если у пострадавшего черепно-мозговая травма, то по возможности нужно придать человеку устойчивое положение на боку. Если пострадавший получил открытую травму живота, необходимо наложить на нее асептическую повязку.

И, конечно, считаю, что каждый должен уметь делать сердечно-легочную реанимацию, поскольку зачастую в экстренной ситуации до прибытия бригады скорой помощи эта манипуляция позволяет спасти жизнь человеку Ян Курин реаниматолог

Что нельзя делать

Если человек получил травму позвоночника, ни в коем случае нельзя его перемещать. Также запрещается самостоятельно вправлять вывихнутые конечности или совмещать сломанные кости, прикасаться к ране руками или какими-либо предметами. Кроме того, не стоит давать воду или лекарство для приема внутрь пострадавшему без сознания.

Ранее Ян Курин в беседе с «Лентой.ру» называл 8 поводов для срочного вызова скорой помощи, а также рассказывал о поразившей его больше всего истории из практики.