Врач назвал 8 поводов для срочного вызова скорой помощи

Врач Курин посоветовал срочно вызывать скорую помощь при боли в груди давящего характера

Существует восемь основных поводов, при которых необходимо незамедлительно звонить в скорую, рассказал заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы, врач анестезиолог-реаниматолог Ян Курин. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру».

«Существует 8 основных критериев, когда нужно вызывать срочно скорую помощь: это острая боль в животе с тошнотой и рвотой, боль за грудиной давящего характера, эпизоды потери сознания, внезапная острая одышка. Также это нарушение ритмов сердца, особенно если это сопровождается слабостью или потливостью, нарушение чувствительности какой-либо части тела. Стоит действовать незамедлительно, если у пациента проявление какого-либо кровотечения на фоне травмы или без нее», — поделился Курин.

Если пациент сомневается в том, нужно ли ему обращаться в скорую помощь, он всегда может позвонить на пульт «103», где ему окажут консультативную помощь, сообщил специалист.

Ранее врач-терапевт Елена Близнюк объяснила россиянам правила первой помощи при укусе осы. Первое, что надо сделать, по ее словам, для облегчения жжения, сильной боли и снятия общей токсической реакции — это приложить холодный компресс к месту укуса.

